Неточность 32-летнего бомбардира Баварии привела к курьезу на тренировке.

Левандовски летом может покинуть Баварию и уже выбрал "вариант мечты"

Левандовски отрабатывал удары и запустил мяч высоко над воротами. Одному из сотрудников сборной Польши не повезло оказаться за сеткой. Мяч попал в его телефон, и гаджет с ощутимой силой упал на землю. Голкипер Лукаш Скорупски схватился за голову, а "хулиган" Роберт отвернулся в другую сторону.

Напомним, в первом туре Евро поляки сыграют против сборной Словакии (14 июня). Также в группе Е будут выступать Испания и Швеция.

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