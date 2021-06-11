Левандовски разбил телефон работника сборной Польши – видео "хулиганства"
Нападающему сборной Польши Роберту Левандовски следует лучше настроить прицел перед Евро-2020.
Неточность 32-летнего бомбардира Баварии привела к курьезу на тренировке.
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Левандовски отрабатывал удары и запустил мяч высоко над воротами. Одному из сотрудников сборной Польши не повезло оказаться за сеткой. Мяч попал в его телефон, и гаджет с ощутимой силой упал на землю. Голкипер Лукаш Скорупски схватился за голову, а "хулиган" Роберт отвернулся в другую сторону.
Напомним, в первом туре Евро поляки сыграют против сборной Словакии (14 июня). Также в группе Е будут выступать Испания и Швеция.
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