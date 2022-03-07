33-летний нападающий расторг контракт с Huawei, за что ему придется выплатить компенсацию в размере 5 миллионов евро. На такой радикальный шаг Левандовски пошел, когда узнал, что концерн помогает России защищать киберпространство во время войны с Украиной.

Левандовски надел капитанскую повязку сине-желтого цвета – символ единства украинского и польского народов

"Мы приняли решение прекратить маркетинговое сотрудничество между Робертом Левандовски и брендом Huawei. Таким образом, реализация всех рекламных обязательств с нашей стороны была приостановлена", – цитирует Томаша Зависляка, одного из представителей польского футболиста, WP Sportowe Fakty.

Напомним, первый контракт с Huawei Роберт подписал еще в 2015-м, а пять лет спустя стал послом китайской компании в Европе. Перед разрывом Левандовски публично несколько раз поддерживал Украину.