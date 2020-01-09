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Левандовски рассказал о своих мечтах в Баварии и сборной Польши

9 января 06:00 95 Читати українською
Левандовски рассказал о своих мечтах в Баварии и сборной Польши
Роберт Левандовски / Reuters

Польский нападающий Баварии Роберт Левандовски поделился своими надеждами относительно футбольной карьеры и личной жизни.

"Операция прошла хорошо, никаких проблем не было. Сейчас мне лучше тренироваться индивидуально, но не волнуйтесь, я буду готов к первой игре в Берлине, если все пойдет по плану.

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В личной жизни я хочу только здоровья для меня и моей семьи. Мы ждем второго ребенка, что дает мне дополнительную мотивацию. Что касается спорта, то победа в Лиге чемпионов с Баварией – моя мечта, также я хочу хорошо выступить на Евро-2020 с Польшей", – приводит слова Левандовски GGFN со ссылкой на интервью Sport Bild.

Напомним, форвард Баварии стал лучшим бомбардиром 2019 года – 58 голов в 54 матчах за мюнхенцев и сборную Польши.

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Теги
Германия Евро-2020 Роберт Левандовски Роберт Левандовски Бавария Бавария Польша Польша
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