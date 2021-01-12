"Когда я только приехал в Германию, я не знал языка. Юрген помог мне адаптироваться. У нас было с ним пари. Если я забивал 10 мячей во время тренировки, он давал мне 50 евро. Если я не забивал 10 мячей, то давал 50 евро ему.

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Первые недели я почти все время платил! Он постоянно смеялся. Но через несколько месяцев ситуация изменилась. Однажды он сказал: "Хорошо, хватит! Теперь ты готов", – цитирует Левандовски Liverpool Echo.

Напомним, Роберт защищал цвета Боруссии Д в 2010-2014 годах, после чего перебрался в Баварию на правах свободного агента.

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