Роберт Левандовски хотел показать мастер-класс юным футболистам, но что-то пошло не так.

Польский форвард Баварии Роберт Левандовски не смог пройти мимо мальчишек на улице, которые играли в футбол, и решил присоединиться.

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Звездный статус нового игрока не сконфузил детей, и один из них не стесняясь пробросил Роберту мяч между ног. Левандовски понял, что с этими противниками шутить нельзя и тоже прокинул между одному из юных футболистов.

В итоге все остались довольными, а в сеть попало новое вирсного видео.

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