Роберт третий день подряд опаздывает на тренировку команды. Обычно пунктуальный Левандовски после возвращения из отпуска начал нарушать дисциплину. В среду форвард опоздал на шесть минут, в четверг – на две. На пятничную тренировку Левандовски прибыл с восьмиминутной задержкой, сообщает Bild.

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Дедлайн прибытия на занятие Баварии составляет девять часов утра. Эти незначительные нарушения дисциплины считают молчаливым протестом форварда, который ранее открыто заявил о желании сменить клуб, но Бавария отказывается его отпускать.

В Германии с нетерпением ждут субботы – именно в этот день Бавария планирует традиционную встречу с болельщиками на Альянц-Арене. Главной интригой является то, что может учудить Левандовски на этот раз, а также реакция фанатов на его поведение.

Напомним, главным претендентом на игрока является Барселона, которая никак не может удовлетворить финансовые аппетиты Баварии. Соглашение поляка с мюнхенцами рассчитано еще на сезон.

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