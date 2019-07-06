Левандовски продлит контракт с Баварией

Мюнхенская Бавария договорилась с Робертом Левандовски относительно нового контракта.

Роберт Левандовски согласовал условия нового контракта с Баварией, сообщает Sky Sport Germany.

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Новый контракт согласован, но пока не подписан. 30-летний футболист сейчас находится в отпуске, кроме того, сторонам осталось уточнить последние детали сделки.

Напомним, Левандовски перешел в Баварию летом 2014 с Боруссии Д на правах свободного агента. В составе мюнхенского клуба нападающий стал пятикратным чемпионом Германии, три раза выиграл Суперкубок Германии, еще дважды – Кубок страны.

В сезоне-2018/19 Роберт провел за мюнхенцев 47 матчей во всех турнирах, забил 40 голов и отдал 13 результативных передач. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.

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