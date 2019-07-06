toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Германия
ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ - ВАККЕР ШАХТЕР - КОПЕНГАГЕН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Левандовски продлит контракт с Баварией

12:28 14 Читати українською
Левандовски продлит контракт с Баварией
Роберт Левандовски / Reuters

Мюнхенская Бавария договорилась с Робертом Левандовски относительно нового контракта.

Роберт Левандовски согласовал условия нового контракта с Баварией, сообщает Sky Sport Germany.

Левандовски посвятил победу Баварии в Кубке Германии Рибери, Роббену и Рафинье

Новый контракт согласован, но пока не подписан. 30-летний футболист сейчас находится в отпуске, кроме того, сторонам осталось уточнить последние детали сделки.

Напомним, Левандовски перешел в Баварию летом 2014 с Боруссии Д на правах свободного агента. В составе мюнхенского клуба нападающий стал пятикратным чемпионом Германии, три раза выиграл Суперкубок Германии, еще дважды – Кубок страны.

В сезоне-2018/19 Роберт провел за мюнхенцев 47 матчей во всех турнирах, забил 40 голов и отдал 13 результативных передач. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.

РБ Лейпциг – Бавария: "золотой дубль" Мюнхена, достижения Ковача, прекрасные Нойер и Левандовски в финале Кубка Германии

blog_ava
Моуринью посоветовал Соболя для Брюгге
10:31
235
Теги
Роберт Левандовски Роберт Левандовски Бавария Бавария Германия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Селезнев хочет разорвать контракт с Малагой
    Іспанія — 07:30248 Селезнев хочет разорвать контракт с Малагой
5
час
:
59
мин
Нигерия
19:00
Камерун
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук