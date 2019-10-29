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Левандовски продемонстрировал гроссмейстерские навыки игры в бильярд

17:13 42 Читати українською
Левандовски продемонстрировал гроссмейстерские навыки игры в бильярд
Роберт Левандовски / Фото ФК Бавария

Форвард Баварии Роберт Левандовски продемонстрировал свое мастерство вне футбола.

Роберт Левандовски принял участие в одном из шоу на клубном канале Баварии.

Левандовски установил рекорд Бундеслиги, забив в девятом матче подряд

Польскому нападающему предложили продемонстрировать мастер-класс по игре в бильярд, и форвард не растерялся. Роберт одним ударом сумел сразу 4 шара отправить в лузы, чем шокировал не только зрителей, но и самого себя.

В текущем сезоне Бундеслиги Левандовски тоже редко ошибается. Игрок провел 9 матчей, в которых сумел отличиться 13-ю голами.

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