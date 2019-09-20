Левандовски признан лучшим игроком Бундеслиги в августе

Форвард Баварии Роберт Левандовски получил титул лучшего игрока чемпионата Германии в августе.

Бундеслига на своем официальном сайте опубликовала результаты голосования за звание лучшего игрока в стартовых турах чемпионата.

Левандовски невероятно разобрался с двумя соперниками – момент дня в Лиге чемпионов

Победу одержал форвард действующих чемпионов Роберт Левандовски. Соперниками поляка были Юя Осака (Вердер), Марсель Забитцер (РБ Лейпциг), Джейдон Санчо (Боруссия Дортмунд), Жонатан Шмид (Фрайбург) и Тимо Вернер (РБ Лейпциг). Впрочем, нападающий Баварии опередил своих конкурентов благодаря семи голам в стартовых четырех турах первенства.

Напомним, Левандовски успел отличиться забитым мячом и в первом матче группового этапа Лиги чемпионов против Црвены Звезды.

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