Лидер Баварии Роберт Левандовски в минуты триумфа не забыл о своих товарищах.

"С Томасом Мюллером все в порядке, у него нет симптомов коронавируса. Но, конечно, эта новость была неприятной. Мы хотели завоевать трофей для Томаса и остальных игроков, которые пропускали матч", – цитирует Левандовски журналист Макимилиан Кох в Twitter.

Левандовски стал лучшим игроком клубного чемпионата мира

Напомним, в финале клубного чемпионата мира Бавария минимально одолела мексиканский Тигрес и завоевала 6-й трофей по итогам прошлого сезона. Стоит отметить, что Роберт Левандовски стал лучшим игроком турнира.

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