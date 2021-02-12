Левандовски признался, кому посвящает победу Баварии на клубном ЧМ
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Лидер Баварии Роберт Левандовски в минуты триумфа не забыл о своих товарищах.
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"С Томасом Мюллером все в порядке, у него нет симптомов коронавируса. Но, конечно, эта новость была неприятной. Мы хотели завоевать трофей для Томаса и остальных игроков, которые пропускали матч", – цитирует Левандовски журналист Макимилиан Кох в Twitter.
Левандовски стал лучшим игроком клубного чемпионата мира
Напомним, в финале клубного чемпионата мира Бавария минимально одолела мексиканский Тигрес и завоевала 6-й трофей по итогам прошлого сезона. Стоит отметить, что Роберт Левандовски стал лучшим игроком турнира.
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