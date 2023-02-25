В концовке встречи с МЮ (1:2) Ферран Торрес выполнил мягкую подачу, на которую одновременно летели Фати и Левандовски. 20-летний форвард решил самостоятельно завершать момент, хотя позиция и рост Роберта давали гораздо больше перспектив для удара. Итог – Ансу лишь "лизнул" мяч головой, испортив хорошую возможность спасти Барселону от вылета из еврокубков.

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Левандовски решил воспитывать Фати, ведь тот уже делал что-то похожее в матче чемпионата против Бетиса, информирует AS. Поляк в раздевалке подошел к молодому партнеру и терпеливо объяснил, почему не следует вредить интересам команды. Звездочка Барселоны даже не думал спорить. Фати попросил прощения и заверил, что просто не заметил Левандовски позади себя.

#Deportes | La frustración del Barcelona por quedar eliminado de la Europa League a manos del Manchester United, quedó evidenciada en una jugada entre Robert Lewandowski y Ansu Fati, sobre el final del partido en Old Trafford.pic.twitter.com/UJ0X1ltI83 — Diario La Gaceta (@DiarioLaGaceta) February 24, 2023

Теперь Барселоне остается решать вопросы на внутренней арене. Команда Хави надеется удержать 8 очков преимущества над Реалом в чемпионате, а в Кубке Испании на стадии полуфинала придется играть с теми же "сливочными" (2 марта и 5 апреля).

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