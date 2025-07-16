В среду, 16 июля, Федерация футбола Польши объявила о назначении Яна Урбана на должность главного тренера команды. Это автоматически означает, что Роберт Левандовски возвращается в “кадры” – капитан команды отказывался приезжать, пока Польшу тренирует Михал Пробеж.

Левандовски официально получил нового тренера в сборной Польши – предыдущий лишил Роберта капитанской повязки

Как информирует Przegląd Sportowy, Роберт находится в распоряжении нового тренера. Он больше не собирается бойкотировать "кадру". Если Урбан решит, что Левандовски ему нужен, и вызовет его на будущие сборы, форвард Барселоны, скорей всего, приедет.

4 сентября Польша встретится с Нидерландами, а 7 сентября – с Финляндией.

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