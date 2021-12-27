Европейская ассоциация клубов (ECA) и Европейская ассоциация футбольных агентов (EFAA) провела традиционную церемонию награждения Globe Soccer Awards 2020 года.

Роналду завоевал награду лучшему футболисту века, опередив Шевченко и других легенд

Нападающий Баварии Роберт Левандовски получил очередную индивидуальную награду, став лучшим игроком года. Добавим, что поляк прервал гегемонию Криштиану Роналду, получавшего этот приз последние 4 года и 6 раз в целом.

Добавим, что в аналогичной номинации среди футбольных клубов победила команда Левандовски – Бавария. Для мюнхенцев это вторая победа в номинации после триумфа в 2013-м. В этом году состоялась юбилейная десятая церемония.

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