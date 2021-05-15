Германия. Бундеслига, 33-й тур

Фрайбург – Бавария – 2:2

Голы: Гульде, 29, Гюнтер, 81 – Левандовски, 26, Сане, 54

Шальке – Айнтрахт – 4:3

Голы: Хунтелар, 15, Идризи, 52, Флик, 60, Хоппе, 64 – Силва, 29, 72, Ндика, 51

Нереализованный пенальти: Хунтелар, 15 (Ш)

Боруссия М – Штутгарт – 1:2

Голы: Штиндль, 45 – Эндо, 72, Штенцель, 77

Байер – Унион – 1:1

Голы: Вирц, 26 – Похьянпало, 73

Арминия – Хоффенхайм – 1:1

Голы: Фогльзаммер, 24 – Крамарич, 5

Аугсбург – Вердер – 2:0

Голы: Хедира, 57, Калиджури, 89 (пен)

Удаления: Варгас, 13 – Гросс, 49

Герта – Кельн – 0:0

Бавария в статусе чемпиона поехала в гости к Фрайбургу. Единственной задачей мюнхенцев на финал сезона остался рекорд Роберта Левандовски. Поляк в середине первого тайма забил с пенальти 40-й гол в чемпионате и повторил невероятное достижение Герда Мюллера сезона-1971/72. В последнем туре Левандовски может побить этот "вечный" рекорд – нужно просто забить Аугсбургу. А сегодняшний поединок Бавария свела к ничьей.

Айнтрахт, который борется за Лигу чемпионов, встречался с абсолютным аутсайдером Бундеслиги Шальке. Франкфурт пережил страшный позор. "Орлы" пропустили первыми (Хунтелаар добил после нереализованного пенальти), затем отыгрались и даже вышли вперед, но в итоге привезли три гола и проиграли. Айнтрахт упустил шанс обойти Дортмунд и вернуться в топ-4. Лига чемпионов фактически выскользнула из рук, ведь Боруссия имеет больше очков и игру в запасе.

Леверкузен и Гладбах выступили в духе этого сезона. Вели в счете, но бездарно обесценили свои достижения. Байер расписал ничью с Унионом, а Боруссия М умудрилась проиграть Штутгарту и выпала из еврокубковой зоны. Туда поднялся как раз Унион – берлинцы имеют хорошие шансы на Лигу конференций.

Огромная интрига сохраняется в нижней части таблицы. Кельн расписал нулевую ничью с Гертой и остался в зоне прямого вылета. Вердер в сверхважном поединке проиграл Аугсбургу. Восьмое поражение в 9 последних турах. Бременцы с 13-й минуты играли в большинстве, но не сумели реализовать численное превосходство, на старте второго тайма сами заработали удаление и дважды пропустили. Как следствие, Вердер опустился в зону переходных матчей. А выбралась оттуда Арминия, которая благодаря роскошному голу Фогльзаммера добыла ничью с Хоффенхаймом.

Герта, Майнц и Аугсбург официально сохранили прописку в Бундеслиге.

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