Левандовски поравнялся со вторым бомбардиром в истории Бундеслиги – до рекорда Мюллера почти сотня голов
Роберт Левандовски закрепился в статусе главных бомбардиров за всю историю Бундеслиги.
Нападающий Баварии отметился своим очередным голом в матче против Вердера (3:1). Поляк догнал легенду Шальке Клауса Фишера на второй строчке бомбардиров Бундеслиги – у обоих теперь по 268 мячей.
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На вершине списка уверенно чувствует себя другой суперфорвард Баварии – Герд Мюллер (365 голов). Левандовски в свои 32 года сохраняет роскошную форму, поэтому имеет все шансы компенсировать почти сотню мячей до исторического рекорда. В текущем розыгрыше Бундеслиги Роберт провел 24 матча, отличился 32 точными ударами.
Напомним, поляк променял Боруссию Д на Баварию летом 2014 года. За "шмелей" он успел оформить 74 гола в рамках чемпионата Германии.
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