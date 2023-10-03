Гави наехал на Роберта Левандовски во время матча Барселоны против Севильи в восьмом туре Ла Лаги.

Каталонцы одержали победу над андалусским клубом в минувший уикенд благодаря автоголу Серхио Рамоса. На камеры попал эпизод, в котором 19-летний Гави жестоко критикует Роберта Левандовски за фол в конце матча.

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"Роберт, черт возьми. Ты не можешь так ошибаться. Блин, мужик!" – воскликнул испанец к поляку во время матча.

Гави, несмотря на свой молодой возраст, является лидером каталонцев. 19-летний игрок славится своим взрывным характером.

Напомним, что Роберт Левандовски в текущем сезоне сыграл в девяти матчах за Барселону. В активе поляка шесть голов и четыре ассиста.

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