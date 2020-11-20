Недавно поляк получил подарок от соотечественника – польского рэпера Кубы Грабовски, больше известного под псевдонимом Quebonafide. Музыкант собственноручно изготовил и представил Роберту копию приза из кубиков LEGO.

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А теперь Левандовски решили порадовать болельщики сборной Польши. На этот раз приз выглядел значительно респектабельние и очень похожим на оригинальную награду. Автором идеи стал фан Марчин из Кракова. "Эта мысль спонтанно возникла у меня в голове, когда я узнал, что Роберт не получит свой приз из-за пандемии коронавируса. Я решил передать этот мяч Левандовски от всех болельщиков польской сборной, потому что он – отличный футболист", – сказал Марчин.

Напомним, издание France Football отказалось от вручения "Золотого мяча" в 2020 году, и именно Левандовски считался главным претендентом на награду.

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