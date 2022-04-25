Академия Laureus World Sports Award ежегодно награждает лучших. Левандовски не смог получить награду лучшему спортсмену года, доставшемуся пилоту Формулы 1 Максу Ферстаппену. Однако поляк получил приз за выдающиеся достижения в карьере. Форвард снова не упустил случая, чтобы напомнить миру о войне в Украине, посвятив этому свою речь.

Бавария не отпустит Левандовски в Барселону и уже приняла решение по Холанду

"Многое значит быть признанным и оцененным легендами со всего мира спорта. Я знаю, что спортсмены ничего не получают просто так. В профессиональном спорте нет коротких путей успеха. Если вы хотите быть лучшим, вы должны делать все возможное. Но я тоже считаю, что ни один спортсмен никогда не добьется успеха самостоятельно, поэтому я хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживает.

Профессиональный спорт – это большая страсть, но не только развлечения. Ответственность приходит вместе с успехом. Нельсон Мандела сказал: "Спорт способен изменить мир". Вспомним и громко повторим этот месседж, особенно в те дни, когда гибнут невинные люди в Украине. Без мира нет спорта", – сказал Левандовски.

Россия напала на Украину: Зинченко напоминает Гвардиоли о зверствах рашистов, отец форварда Шахтера – на войне (LIVE)