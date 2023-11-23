Нападающий Барселоны Роберт Левандовски получил трофей Пичичи – он выиграл его по итогам бомбардирской гонки Ла Лиги сезона 2022/23.

В четверг, 23 ноября, Левандовски был вручен трофей Пичичи – за звание лучшего бомбардира чемпионата Испании по итогам прошлого сезона. Об этом информирует Diario Sport.

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Польский бомбардир завершил сезон с 23 голами в 34 матчах за "блаугранас". Он опередил Карима Бензема, который забил за Реал 19 мячей.

Левандовски выиграл звание лучшего бомбардира во внутреннем первенстве восьмой раз в карьере и шестой раз подряд. Ранее он неоднократно побеждал в аналогичных бомбардирских гонках, защищая цвета Баварии в Бундеслиге. Также он один раз становился лучшим бомбардиром чемпионата Германии в составе Боруссии Д.

В этом сезоне на счету Роберта 7 голов в 11 матчах за Барселону в Ла Лиге.