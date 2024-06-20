Форвард сборной Польши и Барселоны Роберт Левандовски впервые может сыграть на чемпионате Европы-2024.

Нападающий получил повреждение в товарищеском матче против Турции. У Роберта Левандовски диагностировали травму двуглавой мышцы.

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В матче против Нидерландов польский форвард участия не принимал. Считалось, что Левандовски не успеет восстановиться до конца группового этапа. Впрочем, опасения оказались преждевременными. Как сообщает Meczyki, существует большая вероятность, что Роберт готов сыграть против Австрии.

Напомним, что сборная Польши уступила Нидерландам со счетом 1:2. Встреча с австрийцами состоится в пятницу, 21 июня. Начало матча в 19:00 по киевскому времени.

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