Нападающий Баварии Роберт Левандовски доказал, что его способности не ограничиваются забиванием голов.

Поляк показал роскошную технику на тренировке перед финалом клубного чемпионата мира против Тигрес.

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Левандовски подбросил мяч и непринужденным ударом рабоны закрутил круглого в ворота. Для дополнительной сложности Роберт стал за лицевую линию, но это не было для него большой проблемой.

Напомним, именно дубль Левандовски принес Баварии победу над Аль-Ахли (2:0) в полуфинале клубного чемпионата мира. Сегодня мюнхенцы и мексиканский Тигрес разыграют трофей, начало матча в 20:00.

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