Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски как никогда близок к прощанию с Баварией.

Сегодняшний матч против Вольфсбурга может оказаться последним для 33-летнего форварда в футболке Баварии. Роберт уже даже сообщил клубу о желании уйти.

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Пока не ясно, как разрешится ситуация, ведь контракт Левандовски действует еще один сезон. Однако после игры с "волками" нападающий подал еще один знак, что его намерения вполне серьезны. Роберт подошел поаплодировать фанатам и не смог сдержать слез. Очень похоже на прощание.

Заметим, что нынешний сезон стал для Левандовски восьмым в составе Баварии, с которой он выиграл 19 трофеев, включая победу в Лиге чемпионов. В общей сложности Роберт сыграл за клуб из Мюнхена 374 матча (344 гола, 72 ассиста).

К слову, эту кампанию поляк в очередной раз завершил лучшим бомбардиром первенства (35 голов).

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