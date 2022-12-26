Форвард Барселоны Роберт Левандовски планирует продолжать делать в каталонском клубе то, что ему удается лучше всего забивать голы.

"Забить 30 голов в своем первом сезоне было бы очень хорошо. Конечно, это может произойти. Теперь у меня будет на три матча меньше (речь идет о дисквалификации Роберта – прим.), но, возможно, я буду свежее.

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Обычно у меня нет времени на подготовку с таким количеством матчей. Теперь я могу подготовиться к остальному сезону", – заявил Левандовски в интервью Mundo Deportivo.

Отметим, что Роберт в текущем сезоне сыграл за Барселону в 19 поединках, отличившись 18 голами. На чемпионате мира-2022 Левандовски сыграл во всех 4 поединках, в которых отличился 2 голами и 1 ассист.

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