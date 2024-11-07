Левандовски отметился выдающимся голевым достижением в ЛЧ – впереди только Роналду и Месси
7 ноября 13:50 - Читати українською
Форвард Барселоны Роберт Левандовский отметился дублем в матче Лиги чемпионов против Црвены Звезды (5:2).
завершено
83’ Фелисио Милсон
Иньиго Мартинес 13’
Рафинья 55’
Фермин Лопес 76’
13’ Иньиго Мартинес
55’ Рафинья
76’ Фермин Лопес
83’ Фелисио Милсон
36-летний поляк на 43-й минуте встречи вывел команду вперед, сделав счет 2:1. Спустя 10 минут нападающий увеличил перевес в счете до 3:1.
Дубль Левандовски в видеообзоре матча Црвена Звезда – Барселона – 2:5
Этот забитый мяч стал 99-м для Роберта Левандовски в Лиге чемпионов, сообщает 433.
Больше только у Криштиану Роналду (140) и Лионеля Месси (129). Левандовский забивает в среднем 0,8 гола за матч в турнире, у Месси этот показатель составляет 0,79, а у Роналду – 0,77.
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