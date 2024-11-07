Форвард Барселоны Роберт Левандовский отметился дублем в матче Лиги чемпионов против Црвены Звезды (5:2).

36-летний поляк на 43-й минуте встречи вывел команду вперед, сделав счет 2:1. Спустя 10 минут нападающий увеличил перевес в счете до 3:1.

Дубль Левандовски в видеообзоре матча Црвена Звезда – Барселона – 2:5

Этот забитый мяч стал 99-м для Роберта Левандовски в Лиге чемпионов, сообщает 433.

Больше только у Криштиану Роналду (140) и Лионеля Месси (129). Левандовский забивает в среднем 0,8 гола за матч в турнире, у Месси этот показатель составляет 0,79, а у Роналду – 0,77.

Robert Lewandowski is one goal away from making it goals as he continues his fire form under Hansi Flick pic.twitter.com/OBnrCrxdtV — 433 (@433) November 6, 2024

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