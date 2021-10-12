Форвард Баварии Роберт Левандовски рассказал о роли Хосепа Гвардиолы на пути к званию одного из лучших нападающих мира.

"Гвардиола научил меня смотреть на футбол по-другому. Понимать движение, тактику, как ее использовать в футболе. После работы с Гвардиолой я размышляю в футболе иначе, потому что вижу игру с того, с другого угла. Я понимаю, кто ошибся, кто сыграл лучше, чем быть на шаг впереди соперника.

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Мы общались, он часто объяснял мне тактику, говорил: "Я не могу помочь тебе стать сильнее как нападающему, потому что ты и так хорош, но могу помочь команде доставить мяч в штрафную, а там ты уже знаешь, что делать", – поделился Левандовски в интервью Marca.

К слову, поляк в 10 матчах в составе Баварии в текущем сезоне отметился 13 забитыми мячами и ассистом.

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