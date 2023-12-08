"Я не задумываюсь о том, что уже выиграл или что сделал. У меня все еще есть это ощущение и та страсть внутри. Думаю, что еще могу играть в футбол три-четыре года, потому что физически я чувствую себя очень хорошо.

Левандовски покинет Барселону после завершения сезона – СМИ раскрыл возможное направление и сумму трансфера

На протяжении своей профессиональной карьеры я встречал невероятных тренеров. Не знаю, сколько игроков могут сказать, что работали под руководством таких выдающихся людей. Мне повезло, потому что я научился многому. После завершения карьеры будет сложно.

Стать тренером? Это очень тяжелая профессия. Не уверен, что готов на все 100% быть сосредоточенным на футболе. Я говорю это сейчас, но через пять-семь лет я буду скучать по раздевалке, запаху и всей этой атмосфере, и скажу: "Хорошо, возможно, я попробую", – цитирует поляка Marca.

Напомним, что действующее соглашение Роберта Левандовски с Барселоной действует до 2026 года. Недавно испанская пресса сообщала, что каталонцы раздумывают над тем, чтобы продать поляка летом следующего календарного года.

Триумф и боль Шахтера, монструозные Ливерпуль и Бавария, тренер-сенсация – наибольшие погромы в истории Лиги чемпионов