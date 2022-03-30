Польша обыграла Швецию в финале плей-офф квалификации на чемпионат мира-2022. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Златан Ибрагимович возвращался в сборную Швецию, чтобы помочь команде квалифицироваться на ЧМ-2022, но в самом важном матче сыграл только последние 10 минут, когда уже все было решено. В последний раз Ибра участвовал в Мундиале аж в 2006 году.

Польша одолела Швецию и вышла на ЧМ-2022 – Левандовски и сейвы Щенсны принесли "Кадре" путевку на Мундиаль

Главная звезда Польши приложила максимум усилий, чтобы команда поехала в Катар. Именно Роберт Левандовски забил победный гол, хоть и с пенальти.