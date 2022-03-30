Левандовски оставил Златана без чемпионата мира – видеообзор матча Польша – Швеция – 2:0
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Польша обыграла Швецию в финале плей-офф квалификации на чемпионат мира-2022. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
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Златан Ибрагимович возвращался в сборную Швецию, чтобы помочь команде квалифицироваться на ЧМ-2022, но в самом важном матче сыграл только последние 10 минут, когда уже все было решено. В последний раз Ибра участвовал в Мундиале аж в 2006 году.
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Главная звезда Польши приложила максимум усилий, чтобы команда поехала в Катар. Именно Роберт Левандовски забил победный гол, хоть и с пенальти.
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