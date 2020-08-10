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Левандовски оставил позади Роналду и Месси в голосовании за лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

14:46 - Читати українською
Левандовски оставил позади Роналду и Месси в голосовании за лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Роберт Левандовски / Reuters

Нападающий Баварии Роберт Левандовски стал лучшим по итогам матчей 1/8 Лиги чемпионов, которые проходили на прошлой неделе.

9’ Роберт Левандовски
24’ Иван Перишич
76’ Корентен Толиссо
84’ Роберт Левандовски
 
Тамми Абрахам 44’
9’ Роберт Левандовски
24’ Иван Перишич
44’ Тамми Абрахам
76’ Корентен Толиссо
84’ Роберт Левандовски

Поляк опередил Лионеля Месси (Барселона), Кайла Уокера (Манчестер Сити) и Криштиану Роналду (Ювентус), информирует Twitter Лиги чемпионов.

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Левандовски в ответном матче против Челси отметился дублем и двумя ассистами, обеспечив Баварии победу со счетом 4:1. Звезда мюнхенцев с 13 голами уверенно возглавляет гонку бомбардиров текущего розыгрыша.

Добавим, что на стадии 1/4 финала Левандовски и Месси проведут очную встречу – 14 Августа Бавария будет противостоять Барселоне.

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Теги
Роберт Роберт Левандовски Бавария Бавария Лига чемпионов Бавария - Челси
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