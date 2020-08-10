Левандовски оставил позади Роналду и Месси в голосовании за лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Нападающий Баварии Роберт Левандовски стал лучшим по итогам матчей 1/8 Лиги чемпионов, которые проходили на прошлой неделе.

Поляк опередил Лионеля Месси (Барселона), Кайла Уокера (Манчестер Сити) и Криштиану Роналду (Ювентус), информирует Twitter Лиги чемпионов.

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Левандовски в ответном матче против Челси отметился дублем и двумя ассистами, обеспечив Баварии победу со счетом 4:1. Звезда мюнхенцев с 13 голами уверенно возглавляет гонку бомбардиров текущего розыгрыша.

Добавим, что на стадии 1/4 финала Левандовски и Месси проведут очную встречу – 14 Августа Бавария будет противостоять Барселоне.

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