Левандовски определился, где продолжит карьеру, – СМИ

Форвард мюнхенской Баварии Роберт Левандовски принял важное решение относительно своего будущего.

Польский нападающий не покинет ряды "ротен" в летнее трансферное окно, уверяет Bild.

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По информации издания, он передумал уходить из Баварии и решил остаться в составе мюнхенцев. Боссы немецкого гранда уже знают о таком решении Левандовски и согласились с ним.

Ранее сообщалось, что 29-летний нападающий хочет сменить Бундеслигу на АПЛ, Лигу 1 или Ла Лигу. В частности, среди претендентов на Роберта называли французский ПСЖ, английские Манчестер Сити и Челси.

В сезоне 2017/18 Роберт Левандовски провел за Баварию 48 матчей во всех турнирах, в которых забил 41 мяч.