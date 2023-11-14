Форвард Барселоны Роберт Левандовски прокомментировал эпизод с Ламином Ямалом в матче против Алавеса (2:1) в 13 туре чемпионата Испании.

"Комментировать особо нечего, это была полная случайность. Мои отношения с Ламином? Много раз с ним разговаривал, даже во время матча против Алавеса, помогал ему, давал советы.

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То, что иногда на поле что-то говорят, подсказывают или даже кричат, чтобы было лучше слышно - это нормально. Что касается жеста, то это полнейшая случайность, я бы не стал здесь искать скрытый подтекст или второе дно.

Испанская пресса живет подобными новостями, ситуациями, которые преувеличиваются или интерпретируются по-своему. Это незначительные вещи, которые не имеют смысла.

Не хочу оправдываться, для меня это очень банальные вещи, которые не имеют смысла. Я чувствую себя глупо, даже просто обсуждая это. Не хочу ничего объяснять, потому что объяснять здесь нечего. Давайте закроем тему", – цитирует поляка Sport.pl.

Напомним, что между Левандовски и Ямалом было недоразумение во время матча с Алавесом. Поляк рассчитывал на пас, но юный нападающий решил пробить сам. После эпизода Ламин протянул руку, чтобы помириться, а Роберт проигнорировал партнера.

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