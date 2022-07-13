Роберт Левандовски смирился с тем, что начать подготовку таки придется в составе Баварии.

Сегодня 33-летний поляк провел первую тренировку с командой в межсезонье.

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Левандовски опоздал на 6 минут и последним вышел из раздевалки. Впрочем, во всем остальном вел себя привычно, работал наравне со всеми. Физические тесты ветерана также не стали сюрпризом для клубных врачей – Роберт ответственно провел отпуск, вернувшись к работе в роскошной форме.

Robert Lewandowski arrived 6 minutes late to the meeting point before training and was the last player to emerge from the dressing room onto the pitch. On the other hand, his performance tests yesterday showed that he was in top form as he worked hard during his vacation [@BILD] pic.twitter.com/lxQJNOetoK — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 13, 2022

Напомним, Левандовски не скрывает своего желания перейти в Барселону, но каталонцам нужно заплатить 50 млн евро. Бавария выбрала жесткую позицию, имея действующий контракт нападающего еще на год.

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