Левандовски опоздал на первую летнюю тренировку с Баварией и не удивил врачей после отпуска
Роберт Левандовски смирился с тем, что начать подготовку таки придется в составе Баварии.
Сегодня 33-летний поляк провел первую тренировку с командой в межсезонье.
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Левандовски опоздал на 6 минут и последним вышел из раздевалки. Впрочем, во всем остальном вел себя привычно, работал наравне со всеми. Физические тесты ветерана также не стали сюрпризом для клубных врачей – Роберт ответственно провел отпуск, вернувшись к работе в роскошной форме.
Напомним, Левандовски не скрывает своего желания перейти в Барселону, но каталонцам нужно заплатить 50 млн евро. Бавария выбрала жесткую позицию, имея действующий контракт нападающего еще на год.
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