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Левандовски опередил Бензема в списке бомбардиров Лиги чемпионов и посягает на место другой легенды Реала

14:09 - Читати українською
Левандовски опередил Бензема в списке бомбардиров Лиги чемпионов и посягает на место другой легенды Реала
Роберт Левандоски / Твиттер ФК Бавария

Форвард мюнхенской Баварии Роберт Левандовски продолжает улучшать свою статистику выступлений в Лиге чемпионов.

Дубль в ворота Челси помог польскому нападающему обойти Бензема в гонке бомбардиров ЛЧ и выйти на 4 место, информирует официальный Твиттер мюнхенцев.

Очередные бомбардирские подвиги Левандовски в видеообзоре матча Бавария – Челси – 4:1

Теперь в активе Левандовски 66 мячей, что на один больше чем у форварда Реала. Поляк имеет все шансы обойти экс-звезду мадридцев Рауля (71 гол), что занимает 3 место, еще в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Второе место у аргентинца Лионеля Месси (115), а первое – у португальца Криштиану Роналду (130).

Напомним, Бавария обыграла Челси в 1/8 ЛЧ с общим счетом 7:1. Роберт Левандовски отметился двумя голами и столькими же ассистами.

Бавария еще раз разбила Челси и вышла в 1/4 Лиги чемпионов – космический Левандовски с 2+2 плюет на "Золотой мяч"

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Лига чемпионов Роберт Роберт Левандовски Лионель Лионель Месси Карим Карим Бензема Криштиану Криштиану Роналду Бавария Бавария
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