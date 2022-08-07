Накануне Барселона провела презентацию Левандовски для своих болельщиков. Поляку вручили футболку с любимой "девяткой". Предыдущие товарищеские матчи Роберт играл под номером 12. Результативными действиями не отличался.

Барселона под овации представила Левандовски на Камп Ноу – поляк показал фристайл уровня Роналдиньо

Сегодня Барселона играет против Пумаса в рамках Кубка Гампера. Левандовски с новым номером на спине оперативно принялся улучшать личную статистику. Уже на 5-й минуте счет был 2:0 в пользу хозяев Камп Ноу. Поляк сначала забил элегантным ударом с острого угла, а затем отдал магический ассист на Педри.

El primer de @lewy_official com a culer a l'Spotify Camp Nou pic.twitter.com/AWXH1Ymoeq — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) August 7, 2022