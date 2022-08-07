Левандовски оформил гол+пас за 5 минут в дебютном матче на Камп Ноу – видео магии от форварда Барселоны
22:00 - Читати українською
Нападающему Барселоны, очевидно, пошла на пользу смена игрового номера.
Накануне Барселона провела презентацию Левандовски для своих болельщиков. Поляку вручили футболку с любимой "девяткой". Предыдущие товарищеские матчи Роберт играл под номером 12. Результативными действиями не отличался.
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Сегодня Барселона играет против Пумаса в рамках Кубка Гампера. Левандовски с новым номером на спине оперативно принялся улучшать личную статистику. Уже на 5-й минуте счет был 2:0 в пользу хозяев Камп Ноу. Поляк сначала забил элегантным ударом с острого угла, а затем отдал магический ассист на Педри.
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