10 июня сборная Польши проиграла Финляндии со счетом 1:2. Два дня спустя Михал Пробеж подал в отставку. Процесс подбора нового тренера длился несколько недель. На эту должность рассматривался Мацей Скоржа, но он решил остаться в Ураве.

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В среду, 16 июля, Федерация футбола Польши официально объявила о назначении Урбана на должность главного тренера. Предыдущими местами работы 63-летнего специалиста были Осасуна, Легия, Лех, Шленск и Гурник. Он также тренировал "кадру" в 2008 году, но был ассистентом Лео Бенхаккера.

Следующий международный перерыв состоится в сентябре. Польша сыграет на выезде с Нидерландами и дома с Финляндией.

Напомним, что предыдущий наставник сборной Польши Михал Пробеж лишил Левандовски капитанской повязки после того, как Роберт отказался приезжать в расположение команды на июньские матчи.