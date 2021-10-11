"Возможность выиграть "Золотой мяч" много для меня значит, я горжусь тем, что такой шанс есть. Если учесть все, чего я достиг не только в этом году, но и в прошлом, когда вручения приза отменили, – я выиграл много трофеев, забил много голов.

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Победа стала бы важным событием для меня. Я выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы, чемпионат мира среди клубов, побил рекорд Герда Мюллера, забив 41 мяч в Бундеслиге – это был впечатляющий период, которым я очень горжусь.

Все видели, чего я достиг и продолжаю делать. Мои достижения говорят сами за себя, это значит много не только для меня, но и для любого игрока в истории", – цитирует Левандовски Marca.

Напомним, имя обладателя "Золотого мяча-2021" будет объявлено 29 ноября.

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