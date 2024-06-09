"Украина однозначно выйдет в 1/8 финала Евро. Может, и дальше. Там уже надо будет смотреть, кто достанется в соперники на стадии плей-офф. Самое главное, чтобы не было травм у ребят. Чтобы Ребров мог использовать всех игроков, которых он возьмет на Евро-2024.

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Относительно поражения Польши – не стоит смотреть на результат. Это же была товарищеская игра. Другое дело Евро, там все будет совсем иначе, как только прозвучит стартовый свисток в первом матче.

Считаю, что нынешняя сборная Украины с Довбиком, Мудриком, Цыганковым не хуже команды, в которой играли Шевченко, Ребров и Шовковский. Эта сборная имеет все для того, чтобы продемонстрировать не худшие результаты. Нынешнее поколение должно дать на Евро такой результат, чтобы потом, когда постареют, было о чем рассказывать детям и внукам.

Считаю, сейчас в Украине очень много классных игроков, которые играют в сильных командах. И я не только о Динамо или Шахтере. Я о ваших легионерах из Европы – украинцы хорошо играют в хороших командах и чемпионатах. Именно играют, а не сидят глубоко в запасе. Разве что Александр Зинченко как-то не очень хорошо провел сезон в лондонском Арсенале. Остальные на виду: Довбик в Испании очень хороший сезон выдал. Цыганков, Забарный, Миколенко, Мудрик, Малиновский. Все они имели игровую практику", – сказал Левандовски в комментарии Zbirna.com.

Напомним, на групповой стадии Украина сыграет в группе Е, где будет бороться с Бельгией, Румынией и Словакией.

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