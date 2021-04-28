"Я не очень хорошо знаю Юлиана Нагельсманна, но могу сказать, что ему всегда удается поднять свои команды до невероятного уровня. Результаты команд Нагельсманна в основном превосходят ожидания. Это нечто большее, чем просто качество игры отдельных футболистов.

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Ганс-Дитер Флик? Он не только отличный тренер, он еще и великий человек. С ним вы можете поговорить о личных делах. Мы достигли исторических результатов вместе с ним. Это было, безусловно, моё лучшее время в Баварии, он всегда давал нам четкий план того, чего можно ожидать", – отметил Левандовски в комментарии Bild.

Напомним, Бавария объявила, что со следующего сезона команду возглавит Юлиан Нагельсманн. По неофициальным данным, мюнхенцы заплатили за тренера-вундеркинда рекордные 15 млн евро. Нагельсманн провел 6 лет в системе Хоффенхайма (2013 – 2019), а последние два сезона возглавлял РБ Лейпциг.

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