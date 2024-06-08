Левандовски оценил мощь Украины после поражения Польше: "Даже без хороших игроков это сильная сборная"
Форвард Барселоны и сборной Польши Роберт Левандовский прокомментировал победу над Украиной (3:1) в товарищеском матче.
"В сборной Украины много хороших игроков. И неважно, что некоторые из них не играли – и без них это сильная сборная.
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Первый гол позволил нам быть более раскованными и уверенными. Было и несколько недостатков, но нам нужно искать, что можно улучшить и изменить перед Евро.
Украинцы плохо начали матч. Затем был вынужденный перерыв из-за травмы Милика. Но мы возвращались, создавали моменты, били по воротам. В сложных ситуациях мы держали мяч.
Милику понадобится перерыв. Он всегда хотел играть и был предан, но ему чрезвычайно не повезло. Это тяжелый момент и тяжелые дни впереди", – цитирует Левандовски Przegląd Sportowy.
Напомним, на групповом этапе чемпионата Европы Польша сразится со сборными Франции, Нидерландов и Австрии.
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