Форвард Барселоны и сборной Польши Роберт Левандовский прокомментировал победу над Украиной (3:1) в товарищеском матче.

"В сборной Украины много хороших игроков. И неважно, что некоторые из них не играли – и без них это сильная сборная.

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Первый гол позволил нам быть более раскованными и уверенными. Было и несколько недостатков, но нам нужно искать, что можно улучшить и изменить перед Евро.

Украинцы плохо начали матч. Затем был вынужденный перерыв из-за травмы Милика. Но мы возвращались, создавали моменты, били по воротам. В сложных ситуациях мы держали мяч.

Милику понадобится перерыв. Он всегда хотел играть и был предан, но ему чрезвычайно не повезло. Это тяжелый момент и тяжелые дни впереди", – цитирует Левандовски Przegląd Sportowy.

Напомним, на групповом этапе чемпионата Европы Польша сразится со сборными Франции, Нидерландов и Австрии.

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