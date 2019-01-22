Левандовски объяснил, чем отличается Шахтер Фонсеки от команды Луческу

Экс-игрок Шахтера Мариуш Левандовски побывал в лагере "горняков" в турецком Белеке и рассказал об изменениях, которые произошли в команде после его ухода.

"Другой тренер, совсем другое видение футбола, это видно и на поле, и на тренировках. С Луческу я сам работал и знаю его сильные стороны, все запомнил. У Фонсеки другие тренировки – это не значит, что у кого-то лучше или хуже . У каждого тренера можно чему-то научиться и достичь успеха.

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Думаю, что в игре в защите Шахтер преобразился. Начали компактнее играть. Мне нравится игра команды в защите. Конечно, бывают и ошибки, но из-за невыполнения задач тренера, иногда пропускают соперников себе за спину.

Когда команда полностью изучит философию Фонсеки взаимодействие станет еще лучше. На таком высоком уровне нужно не бояться и играть в качественный футбол", – цитирует Мариуша ТК Футбол 1/2.

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Напомним, что за Шахтер Левандовски играл в период с 2001 по 2010 годы. За это время сыграл в команде 275 матчей во всех турнирах, в которых забил 30 голов.