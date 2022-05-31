"На сегодняшний день Барса не может подписать Левандовски. Каталонцы уже знают, что должны делать. Я не знаю, кому или что они собираются продавать.

Левандовски объявил о намерении покинуть Баварию – поляк не видит других вариантов

Барселоне нужно больше зарабатывать и продавать активы. Их бюджет должен быть обеспечен. Сейчас у них он пуст, а у Реала – полон", – заявил Тебас в интервью для Relevo.

Напомним, Левандовски решил покинуть Баварию, с которой у него еще год контракта. Мюнхенцы готовы отпустить поляка, но хотят получить более 30 миллионов евро. Барселона считается главным претендентом, но пока не имеет таких денег. Решением может стать продажа Фрэнки Де Йонга, которым интересуется МЮ.

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