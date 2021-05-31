Лучший бомбардир Бундеслиги не отрицает, что может решиться попробовать свои силы в другом чемпионате.

"Безусловно, я счастлив в Баварии. Здесь отличная команда, а Мюнхен – замечательный город, я живу здесь уже 7 лет. Но мне всегда интересно изучить новый язык, узнать новую культуру.

Когда это произойдет – после завершения карьеры, или еще во время моих выступлений? Не знаю", – цитирует польского форварда Goal.com со ссылкой на Canal+.

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Напомним, в сезоне 2020/21 Левандовски забил 41 гол, превзойдя почти 50-летний рекорд легендарного Герда Мюллера. Также 32-летний форвард Баварии получит "Золотую бутсу" по итогам сезона, ведь стал лучшим бомбардиром европейских чемпионатов.

Заметим, контракт Роберта с Баварией рассчитан еще на 2 сезона. Нападающий достался мюнхенцам бесплатно, перебравшись из Боруссии Дортмунд летом 2014-го.

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