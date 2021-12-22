"Трудно выиграть чемпионат мира с Польшей, нужно быть реалистами. Я очень доволен карьерой, но все еще голоден. Хочу снова выиграть Лигу чемпионов с Баварией. Я работаю для этого каждый день.

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"Золотой мяч" в будущем? Все дело в мелочах, все должно быть на своем месте. Могу гарантировать, что буду делать свою работу и показывать как можно лучшие результаты.

Лучший гол? Вероятно, в 2021 это бисиклета против Динамо. Этот гол все еще свеж в памяти. Если же говорить обо всей карьере, то, думаю, пятый против Вольфсбурга, когда я забил 5 голов за 9 минут", – рассказал Левандовски в интервью Bild.

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