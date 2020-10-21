"Излюбленная манера игры Атлетико – забить и уйти в глухую оборону. Хорошо знакомы с этой командой, у них замечательные игроки и классный тренер.

Реал Мадрид – Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов

Конечно, с тактической точки зрения Атлетико готов очень хорошо. Но если мы сыграем в свой футбол, соперника ждут большие проблемы.

У нас было не так много времени, чтобы отпраздновать победу в Лиге чемпионов. Но это даже хорошо, поскольку никто не потерял форму. Новый сезон – это новые испытания. Удержаться на вершине гораздо труднее, чем подняться на нее", – цитирует Левандовски официальный сайт УЕФА.

Напомним, уже сегодня, 21 октября, Бавария на своем поле будет принимать мадридский Атлетико. Начало матча в 22:00.

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