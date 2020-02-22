Левандовски назвал идеального тренера

Польский нападающий мюнхенской Баварии вспомнил совместную работу с главным тренером Манчестер Сити Хосепом Гвардиолой и сравнил его с Юргеном Клоппом, под руководство которого также успел поработать в свое время.

"Я многому научился у Пепа. Мы часто говорили о тактике, и для меня это было чем-то новым. Я понимал, что если смогу играть у Гвардиолы, с его умом и его идеями о тактике, о нападающих, то это было бы прекрасно для меня. В современном футболе очень сложно играть без нападающего. За последние несколько лет я не видел такого.

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Для сравнения с Клоппом... Они совершенно разные. Но! Если их смешать – получится идеал", – сказал Левандовски в интервью изданию The Guardian.

Напомним, Левандовски выступал под руководством Юргена Клоппа в составе дортмундской Боруссии Д с 2010 по 2014 год. Впоследствии он перешел в мюнхенскую Баварию, где работал до 2016 года с Хосепом Гвардиолой, пока тот не возглавил Манчестер Сити.

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