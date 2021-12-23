Нападающий Баварии Роберт Левандовски выбрал своих претендентов на победу в Лиге чемпионов.

"Я хотел бы забить в финале Лиги чемпионов. А еще хотел бы забить решающий гол за Польшу в плей-офф чемпионата мира. Я мечтаю об этом.

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Кого я считаю фаворитом этой ЛЧ? Мне кажется, что это Ливерпуль, Манчестер Сити, ПСЖ, Реал, Челси и мы", – приводит слова Левандовски Bayern&Germany.

Напомним, Бавария в 1/8 финала Лиги чемпионов встретится с Зальцбургом. Поединки состоятся 16 февраля и 8 марта.

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