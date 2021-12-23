Левандовски назвал фаворитов нынешней Лиги чемпионов – 5 конкурентов для Баварии
07:30 - Читати українською
Нападающий Баварии Роберт Левандовски выбрал своих претендентов на победу в Лиге чемпионов.
"Я хотел бы забить в финале Лиги чемпионов. А еще хотел бы забить решающий гол за Польшу в плей-офф чемпионата мира. Я мечтаю об этом.
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Кого я считаю фаворитом этой ЛЧ? Мне кажется, что это Ливерпуль, Манчестер Сити, ПСЖ, Реал, Челси и мы", – приводит слова Левандовски Bayern&Germany.
Напомним, Бавария в 1/8 финала Лиги чемпионов встретится с Зальцбургом. Поединки состоятся 16 февраля и 8 марта.
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