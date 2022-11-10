Нападающий Барселоны и сборной Польши Роберт Левандовски определился с фаворитами на ЧМ-2022. "Это не обычный чемпионат мира, ведь он будет проходить посреди сезона. Но я думаю, что есть несколько фаворитов – европейских и американских. К примеру, сборная Бразилия и даже сборная Аргентина, которая находится в нашей группе. Но, в итоге, на чемпионате мира также нужны удача и оптимальная форма партнеров", – приводит Marca слова Роберта.

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В группе С сборная Польши сыграет против Аргентины, Мексики и Саудовской Аравии.

Напомним, что сам Левандовски будет носить на этом ЧМ-2022 капитанскую повязку в цветах украинского флага.

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