Бавария и Роберт Левандовски символически поддержали Украину, страдающую от подлого вторжения России.

Бомбардир мюнхенцев на матч против Айнтрахта надел капитанскую повязку в сине-желтых цветах.

"Нечего с бандитами играть", – Польша отказалась выходить на поле с Россией в отборе к ЧМ-2022

Польша стала одним из надежных партнеров Украины как в политике, так и футболе. Сборная отказалась играть в полуфинале отбора ЧМ против России, хотя "Кадре" грозит техническое поражение. Теперь Левандовски совершил символический жест дружбы.

Напомним, 24 февраля режим Путина отдал приказ атаковать территорию Украины, чем развязал позорную войну. Весь цивилизованный мир консолидируется против московского изверга и поддерживает наш народ.

Россия напала на Украину: смерть воспитанника Карпат, поддержка от Польши, наших футболистов и легенд (LIVE)