"Начало матча с Австрией (1:3) было не таким, каким должно было быть. Концовка первого тайма выглядела намного лучше, первые 20 минут второго тайма тоже были хорошими, но последние 20 минут после того, как мы пропустили гол, мы просто развалились.

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На Евро-2024, позвольте мне внести ясность, учитывая в какой группе мы оказались... Франция, Нидерланды и Австрия – это команды уровня четвертьфинала чемпионата Европы. Мы установили очень высокую планку, которой, к сожалению, не смогли достичь.

Надеюсь, против Франции будет наш лучший матч на турнире. Хотя нам остается играть только ради чести, я надеюсь, что мы покажем хороший футбол, создадим моменты и забьем. Мы не можем позволить себе развалиться, даже если дела идут плохо. Надо придерживаться своего плана от начала и до конца, независимо от результата", – цитирует Левандовски официальный сайт УЕФА.

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