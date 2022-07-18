Руководство Барселоны, согласно информации Diario Sport, собирается отдать престижный 9-й номер Роберту Левандовски. Причины – желание клуба установить спортивную иерархию в команде, однако не менее важное значение имеет коммерческая составляющая.

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Футболки известных игроков с популярными номерами лучше продаются. Именно поэтому Фати получил "десятку" после ухода Лео Месси, а Педри забрал "восьмерку", принадлежавшую Дани Алвесу. Под 9-м номером в Барселоне выступает Мемфис Депай.

Если он не уйдет в летнее трансферное окно, клуб может попросить его отдать номер Левандовски. Впрочем, даже если Депай останется в составе "блаугранас", боссы Барсы могут попросить нидерландца отдать "девятку" суперзвездному новичку – но если против не будет сам Роберт.

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