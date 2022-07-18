Левандовски может забрать номер Депая, несмотря на желания Мемфиса
Главная надежда предыдущего сезона может уступить престижный номер для новой суперзвезды каталонского гранда.
Руководство Барселоны, согласно информации Diario Sport, собирается отдать престижный 9-й номер Роберту Левандовски. Причины – желание клуба установить спортивную иерархию в команде, однако не менее важное значение имеет коммерческая составляющая.
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Футболки известных игроков с популярными номерами лучше продаются. Именно поэтому Фати получил "десятку" после ухода Лео Месси, а Педри забрал "восьмерку", принадлежавшую Дани Алвесу. Под 9-м номером в Барселоне выступает Мемфис Депай.
Если он не уйдет в летнее трансферное окно, клуб может попросить его отдать номер Левандовски. Впрочем, даже если Депай останется в составе "блаугранас", боссы Барсы могут попросить нидерландца отдать "девятку" суперзвездному новичку – но если против не будет сам Роберт.
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