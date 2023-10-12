Шансы увидеть Левандовски в матче Барселоны с Реалом 28 октября всё ещё остаются. Польский бомбардир заявил, что делает всё возможное для быстрого восстановления после полученной травмы в матче с Порту, который был сыгран в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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"Со среды по пятницу я отдыхал. А уже с пятницы приступил к реабилитации. Это займёт 7-10 дней. Это самое важное время для восстановления лодыжки, ей нужен отдых. На следующей неделе можно будет сказать больше, но ситуация выглядит лучше, чем многие думали. Тем не менее, конкретной даты окончательного восстановления нет – всё зависит от того, как отреагирует нога.

Эль Класико? Если я не наберу форму, я не буду заставлять себя играть", – цитирует Левандовски Sportowe Fakty.

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